"أيوا" تهزم ترامب.. والأنظار تتجه نحو "نيو هامشير"

بدا دونالد ترامب متواضعاً على غير عادته وهو يهنئ خصمه تيد كروز بفوزه في أيوا، بعد أن وصفه بالكاذب وغير المؤهل للرئاسة قبل ساعات من إقفال صناديق الاقتراع، فرغم أن الاستطلاعات أعطته تفوقا بسيطا على السيناتور كروز إلا أن مؤيديه لم يترجموا هذا الحماس في النهاية إلى أصوات، فتراجع إلى المرتبة الثانية بحوالي 25% لصالح 29% لكروز.

أصوات الإنجيليين كانت مخلصة لمرشحها السيناتور المحافظ، أما الوجوه في مركز حملة ترامب فكانت عابسة، حيث تحدثت "العربية.نت" مع بعضهم الذين حاولوا حفظ ماء الوجه وأصروا على أن لترامب قواعد شعبية في ولايات مثل ألاباما لا يتمتع بها باقي المرشحين.

أما في مراكز الاقتراع التي راقبتها "العربية.نت" فكان هناك مئات الجمهوريين الذين انتظموا في صفوف مع أطفالهم ليمارسوا تقليدا ديمقراطيا عريقاً، وهو اختيارهم مرشح حزبهم، حيث يتحدث مندوبو المرشحين لإقناع الناخبين بأهلية واستحقاق مرشحهم ومن ثم تتم عملية الاقتراع.

مؤيدو كروز

قضايا الناخبين تختلف عن باقي الولايات لأن القاعدة هي إنجيلية محافظة تصوت تقليديا للمرشح المتدين مثل كروز. فمؤيدو السيناتور كروز هم مسيحيون محافظون يعارضون ما يرونه اختطاف اللبراليين الديمقراطيين لسدة الحكم وتغييرهم للمفاهيم التقليدية.

وكانت المفاجأة من السيناتور ماركو روبيو الذي احتل المنصب الثالث، وبهذا سيقدم نفسه كمرشح الحزب التقليدي، لكن السباق إلى البيت الأبيض غير مسبوق، بمرشحين يهاجمون القيادة الحزبية ويرفعون شعارات شعبوية ضد واشنطن.

رغم هذا فإن مؤيدي ترامب لا يعتبرون أنه خسر، بل يرون أنه سيتقدم في الولاية الثانية التي تصوت تقليديا بعد أيوا وهي "نيو هامشير"، حيث تعطيه الاستطلاعات تقدما كبيرا على باقي المرشحين.