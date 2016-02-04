ألمانيا: لا تأكيد على وجود مواقع بارزة كأهداف لهجمات

قال متحدث باسم الشرطة الألمانية إنها كانت تملك معلومات بأن العاصمة برلين قد تكون هدفاً لهجوم أثناء مداهمات نفذتها، الخميس، بحثاً عن رجال يشتبه بصلاتهم بتنظيم "داعش".

وقال ستيفان ردليتخ في تسجيل مصور على الإنترنت: "توصلنا إلى طرف خيط منذ فترة بشأن هجوم محتمل في ألمانيا وفي برلين، لكننا لا نملك وفقا لمعلوماتي شيئاً ملموساً أكثر من ذلك".

ورداً على سؤال عن المعلومات التي تداولتها المواقع الإلكترونية وعدد من وسائل الإعلام بأن منطقتي ألكسندر بلاتز أو تشك بوينت تشارلي هما ضمن الأهداف المحتملة أجاب: "لا نملك معلومات بهذا الشأن، ولا يمكننا تأكيدها".