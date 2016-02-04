ترامب: كروز فاز بسبب "التزوير"

اتهم الملياردير دونالد ترامب الأربعاء السيناتور تيد كروز الفائز بانتخابات المؤتمر الحزبي الجمهوري في أيوا بـ "التزوير"، وطالب بإعادة الانتخابات في هذه الولاية التي شهدت الاثنين أول عملية تصويت في الانتخابات التمهيدية.

وسارع السيناتور كروز إلى الرد على الملياردير بلهجة ملؤها السخرية، مشككاً بصحة السلامة العقلية لمتصدر السباق الجمهوري على المستوى الوطني بحسب استطلاعات الرأي.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "بناء على التزوير الذي ارتكبه السيناتور تيد كروز خلال انتخابات أيوا، ينبغي إجراء عملية تصويت جديدة، أو إبطال نتائج كروز".

وقد منحت الاستطلاعات ترامب تفوقاً في ولاية أيوا، لكنه اضطر إلى قبول المرتبة الثانية مساء الاثنين، مع 24,3% من الأصوات، مقابل 27,7% للسيناتور المحافظ المتشدد من ولاية تكساس. وقد حقق السيناتور ماركو روبيو من فلوريدا نتيجة أفضل مما كان متوقعا، وحل ثالثاً بفارق ضئيل عن ترامب مع 23,1% من الأصوات.

وأضاف ترامب "تيد كروز لم يفز بولاية أيوا، بل إنه سرق ذلك. ولهذا السبب كانت الاستطلاعات خاطئة جداً، وهذا هو السبب في نيله أصواتاً أكثر مما كان متوقعاً".

واتهم الملياردير السيناتور كروز بأنه قال قبل التصويت إن بن كارسون، المرشح الجمهوري الآخر، غادر السباق ودعا الناخبين "للتصويت لصالح كروز".

وتابع ترامب "صوت كثير من الناس لكروز بدلاً من كارسون بسبب هذا الغش من جانب كروز".

ولم يتأخر رد كروز كثيراً، وقد أتى عن طريق تويتر أيضاً.

وكتب السيناتور الإنجيلي المحافظ مغرداً "نوبة غضب شديدة أخرى لترامب. ترامب غاضب جداً من سكان أيوا. في الواقع لقد نظروا إلى سجله".

وأضاف السيناتور عن ولاية تكساس إنه لا ينفك يضحك للتغريدات التي يخاطب بها يومياً ترامب جمهوره على موقع التواصل الاجتماعي والبالغ ستة ملايين متابع.

وقال كروز "أستيقظ كل يوم وأضحك على آخر تغريدات دونالد. إنه يتداعى".

وأضاف "نحن بحاجة إلى قائد أعلى للقوات المسلحة وليس إلى مغرد أعلى للقوات المسلحة".

وتابع السيناتور الشاب "نحن بحاجة إلى شخص يتمتع بحسن التقدير وبرباطة الجأش لإبقاء هذا البلد آمناً. لست أعرف أي شخص يمكنه أن يكون مرتاحاً بوجود شخص يتصرف بمثل هذه الطريقة وأصبعه دوماً على الزناد".

في الجانب الديمقراطي، فازت هيلاري كلينتون رسميا، لكن مع فارق ضئيل جدا (49.8% مقابل 49.6%) نالها خصمها بيرني ساندرز الذي لم يقر رسميا بالهزيمة.

ولم يستبعد ساندرز الاعتراض على النتيجة.

وقال لشبكة إن بي سي الأربعاء "سأقول الحقيقة، الانتخابات التمهيدية في أيوا معقدة جداً، لسنا متأكدين 100% من عدم فوزنا".