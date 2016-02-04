تركيا: منعنا رحلة استطلاع روسية بسبب مسارها

أكدت تركيا، الخميس، أنها منعت رحلة استطلاع روسية تندرج في إطار اتفاق الأجواء المفتوحة بين البلدين، من التحليق في أجوائها، موضحة أن البلدين لم يتوصلا إلى التفاهم على مسارها.

يأتي هذا الحادث وسط أزمة دبلوماسية بين البلدين على خلفية اتهام أنقرة لموسكو بخرق أجوائها خلال عملياتها في سوريا، وإسقاط أنقرة طائرة حربية روسية.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن الجانبين "لم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق حول المسار الذي طلبه الاتحاد الروسي لرحلة استطلاع من 2 إلى 5 فبراير 2015، لذلك لم يحصل هذا التحليق".

وذكرت الخارجية التركية أن أنقرة سمحت لروسيا في ديسمبر بالقيام بتحليق مماثل بعد طلب تعديل مسار الرحلة، لكنها لم توضح ما إذا كان مسار الرحلة التي تم منعها سيقترب من المناطق الحدودية مع سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن تركيا رفضت السماح لطائرة استطلاع روسية بالتحليق فوق أراضيها، ما يتناقض مع اتفاقية "الأجواء المفتوحة" التي وقعها البلدان.

وأضافت في بيان أنه تم إبلاغ الجيش التركي بمسار الطائرة الروسية، إلا أن الجيش رفض السماح بتحليقها، مؤكداً أنه لم يتلق طلباً بذلك. وتابعت أن هذا "يخلق سابقة خطيرة".

وتنص معاهدة الأجواء المفتوحة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2002 ووقعتها ثلاثون دولة ضمنها الولايات المتحدة وروسيا وتركيا والاتحاد الأوروبي، على تحليق طائرات هذه الدول في أجواء الدول الأخرى من أجل مراقبة المنشآت العسكرية والتسلح، بهدف الحفاظ على الثقة المتبادلة.

واتهمت تركيا، السبت، مجدداً طائرة روسية بانتهاك مجالها الجوي، الأمر الذي اعتبرته موسكو "دعاية".