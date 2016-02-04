طفلتان فلسطينيتان تطعنان حارساً إسرائيلياً

طعنت طفلتان فلسطينيتان حارساً إسرائيلياً وأصابتاه بجروح، الخميس، في المحطة المركزية للحافلات بمدينة الرملة.

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن مصادر إسرائيلية أن طفلتين فلسطينيتين (13 عاماً) من سكان منطقة الجواريش - الرملة، طعنتا حارساً على مدخل المحطة، ما تسبب بإصابته بيده وقدمه، قبل أن يتم اعتقالهما وإحالتهما للتحقيقات.

وبحسب الرواية الإسرائيلية، فإن "الطفلتين وصلتا إلى مدخل المحطة المركزية بالرملة، وعند جهاز الفحص أوعز لهما حارس الأمن بالتعريف عن نفسيهما، فما كان منهما إلا أن طعنتا الحارس".

والأربعاء، قتلت الشرطة الإسرائيلية في القدس 3 فلسطينيين نفذوا عملية وصفت بأنها "نوعية"، وقتلوا مجندة إسرائيلية في باب العامود بالمدينة المحتلة.