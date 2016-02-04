توقيف دواعش محتملين بعد مداهمات بألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية الخميس اعتقال جزائريين اثنين "للاشتباه بأنهما على اتصال مع تنظيم داعش" خلال حملة مداهمات في برلين ومنطقتين آخريين فيما يجري البحث عن اثنين آخرين.

كما صرّحت أن الجزائريين اللذين اعتقلا كانا يقيمان في مركزين للاجئين.

وقالت شرطة برلين لوكالة فرانس برس إن الرجال الأربعة أعدوا "عملا خطيرا يهدد أمن الدولة". من جانب آخر أوقفت امرأة لدوافع أخرى.

كما كان أحد الرجلين اللذين أوقفا في منطقة رينانيا شمال فستفاليا ملاحق أيضا من قبل السلطات الجزائرية للاشتباه بانتمائه إلى تنظيم داعش، كما أوضح المتحدث.

وأوضح بيان للشرطة في برلين، أن الرجل تدرب على استخدام الأسلحة في سوريا.

أما الرجل الثاني فقد أوقف بتهمة تزوير وثائق حسب الشرطة التي لم توضح أسباب اعتقال المرأة.

وفي برلين شملت عمليات الدهم 4 شقق ومقري عمل.

وقال المتحدث إن 450 شرطيا بعضهم من الوحدات الخاصة تمت تعبئتهم في العاصمة ورينانيا شمال فستفاليا وسكسونيا السفلى.