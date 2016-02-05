الأمن اللبناني يحرر كويتياً خطفه مجهولون بالبقاع

في عملية معقدة ومركبة، استطاعت اليوم الجمعة وحدة من فرع المعلومات التابع لقوى الأمن الداخلي في منطقة البقاع (شرق لبنان) تحرير المختطف الكويتي محسن براك الماجد العجمي بعد مرور نحو 20 يوما على اختطافه من قبل مجهولين.

العملية الأمنية التي جرت قرب قرية المرج (القريبة من تعنايل) البقاعية، جاءت بعد عملية رصد وتتبع دقيقين من قبل فرع المعلومات، وتنفيذ العملية تم بعد استكمال المعطيات الدقيقة عن وجود المختَطِف وأفراد العصابة في مكان إخفاء العجمي.

عملية المداهمة تمت من دون وقوع أي إصابات بين القوة المنفذة أو عناصر العصابة الذين تم القبض عليهم واقتيادهم إلى مركز فرع المعلومات وقوى الأمن في مدينة زحلة.

المعلومات الأولية تشير إلى أن عدد أفراد العصابة الذين اقتادتهم العناصر الأمنية في سيارات عسكرية إلى زحلة يتراوح بين 4 و5 أشخاص، وسيتم التحقيق معهم لمعرفة الدوافع الحقيقية لعملية الخطف.

تجدر الإشارة إلى أنه في 17 يناير الماضي، قام مجهولون باختطاف المواطن الكويتي محسن البراك العجمي الذي يملك مزرعة في بلدة قب الياس في البقاع الغربي.

وكانت مجموعة مسلحة تضع أقنعة قد داهمت منزل العجمي البالغ من العمر 48 عاما بعد أن أطلقت النار على حارس المنزل وأصابته في قدمه، ثم قامت باعتقال العجمي واقتادته إلى جهة مجهولة، بعد اتهامه بالعمل للمخابرات الكويتية، خاصة أنه كان من أفراد الدفاع المدني الكويتي برتبة عميد قبل أن يتقاعد.

على الفور أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي محمد خالد الحمد الصباح عن شكره وتقديره للأجهزة الأمنية اللبنانية على التعاون والتجاوب في قضية العجمي والتي انتهت بتحريره من دون أي شروط مسبقة، مشيراً إلى أن العملية كانت ثمرة تعاون البناء والتواصل بين الأجهزة الأمنية الكويتية واللبنانية.

وفي بيروت، بدأت الإجراءات الرسمية لعودة العجمي إلى الكويت في ظل جهود كويتية ولبنانية لاستكمال التحقيق مع العجمي لمعرفة أبعاد وملابسات عملية الاختطاف.

يذكر أن عملية تحرير العجمي هذه تأتي بعد أيام من عملية إطلاق سراح المخطوفين التشيكيين الخمسة في ظل تساؤلات وعلامات استفهام حول الجهة الخاطفة والأهداف التي دفعتها للقيام بذلك.