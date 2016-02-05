لجنة من الأمم المتحدة: جوليان أسانج محتجز تعسفياً

اعتبرت لجنة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن اللجوء القسري لمؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان اسانج، في سفارة الإكوادور في لندن منذ 2012 هربا من مذكرة توقيف أوروبية صادرة بحقه، هو بمثابة "احتجاز تعسفي".

وقالت "مجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي" في بيان إن اسانج "محتجز تعسفيا من السويد والمملكة المتحدة منذ أن أوقفته لندن في 7 ديسمبر 2010" لإبلاغه بقرار تسليمه إلى السويد حيث هو مطلوب في قضية اغتصاب.

ودعا الخبراء المستقلون الخمسة في المجموعة "السلطات السويدية والبريطانية" إلى وضع حد "لاحتجازه" واحترام حقه في الحصول على تعويضات.

من جهتها، رفضت الحكومة السويدية اليوم الجمعة نتائج مجموعة العمل تابعة، وقالت إن اسانج اختار طوعا البقاء في سفارة الإكوادور منذ 2012.

وأضافت في بيان ردا على هيئة الأمم المتحدة: "السلطات السويدية لا دخل لها في قراره البقاء هناك. السيد أسانج حر في مغادرة السفارة في أي وقت".