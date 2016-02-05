نيويورك.. إصابة شرطيين بالرصاص

أفادت محطة تلفزيونية أن شرطيين في نيويورك أُصيبا بالرصاص الخميس عند مشروع للاسكان العام في برونكس وأن أحدهما إصابته خطيرة.



وقالت محطة دبليو.بي.أي. اكس- تي في إن إطلاق النار وقع عند مساكن ميلروس عندما وجد رجال شرطة تبادلاً لإطلاق النار في الطابق السابع.



ونقلت المحطة عن مصادر بالشرطة قولها إن رجلي الشرطة نُقلا إلى مستشفى وأحدهما حالته خطيرة.



وقالت إن الشرطة تبحث عن مشتبه به واحد على الأقل، بينما تواجد أكثر من 100 شرطي في موقع الحادث.