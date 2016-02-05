أردوغان: يجب محاسبة روسيا والأسد عن مقتل 400 ألف سوري

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من الضروري محاسبة روسيا على من قتلتهم في سوريا، مضيفا أن روسيا تغزو سوريا "لإقامة دويلة للأسد"، كما أنها شريكة مع النظام بقتل 400 ألف سوري.

ووصف أردوغان الاتهامات الروسية لأنقرة بالإعداد لتدخل عسكري في سوريا بأنها "مضحكة"، متهما روسيا "باجتياح" سوريا.

وأضاف أردوغان "هذا التصريح الروسي يضحكني، في واقع الأمر روسيا هي التي تقوم باجتياح سوريا".

تصريحات أردوغان جاءت خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السنغالي خلال زيارة يقوم بها الرئيس التركي لهذا البلد الإفريقي.

ومن المرجح أن تتسبب تصريحاته في إذكاء غضب موسكو. وبلغت العلاقات بين تركيا - العضو في حلف الأطلسي - ورسيا أسوأ مراحلها في العصر الحديث في نوفمبر، بعدما أسقطت تركيا مقاتلة روسية قالت أنقرة إنها انتهكت مجالها الجوي قادمة من سوريا.

ويتبنى البلدان موقفين متضادين من الحرب السورية الدائرة منذ 5 سنوات، والتي رجح فيها التدخل الروسي بضربات جوية لمساعدة نظام الأسد كفة دمشق، وقضى على مكاسب المعارضة المسلحة التي حققتها العام الماضي.

واتهمت روسيا تركيا بالإعداد لتوغل عسكري في شمال سوريا. ونفت أنقرة ذلك بوصفه دعاية هدفها إخفاء "جرائم" روسيا.

وتريد تركيا التي استقبلت أكثر من 2.5 مليون لاجئ فروا من الحرب السورية رحيل الأسد، وتقول إن الإطاحة به هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام طويل الأمد.