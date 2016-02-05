ألمانيا: داعش ترسل مقاتلين في صورة لاجئين

قال مدير جهاز الأمن الداخلي الألماني اليوم الجمعة إن متطرفين من داعش تسللوا لأوروبا على هيئة لاجئين، وذلك بعد يوم من إحباط قوات الأمن هجوما محتملا للتنظيم في برلين.

وأضاف هانز جورج ماسن أن هجمات باريس في نوفمبر الماضي أظهرت أن تنظيم داعش يتعمد زرع إرهابيين وسط اللاجئين الذين يتدفقون على أوروبا.

وزادت مخاوف ألمانيا من وقوع هجمات منذ أعمال العنف في باريس.

واعتقلت القوات الألمانية أمس الخميس رجلين يشتبه في صلتهما بمتطرفين من داعش كانوا يعدون لهجوم في العاصمة الألمانية.



وألغت السلطات أيضا مباراة ودية لكرة القدم في هانوفر العام الماضي فيما أغلقت محطات في ميونخ خلال رأس السنة بسبب مخاوف أمنية.

وقالت صحيفة "برلينتر تسايتونغ" الألمانية نقلاً عن رئيس وكالة المخابرات الداخلية الألمانية (بي إف في) إن الوكالة تلقت أكثر من 100 بلاغ بوجود مقاتلين من تنظيم داعش بين اللاجئين الموجودين حاليا في ألمانيا.

وذكرت الصحيفة، الجمعة، دون أن تنسب تقريرها إلى مصادر، أن هانز جورج ماسين رئيس (بي إف في) ذكر في الآونة الأخيرة هذا العدد خلال مناقشة في وزارة الداخلية مع ساسة يركزون على قضايا السياسة الداخلية.

ولكن ماسين قال أيضاً إن من بين هذه البلاغات توجد بعض حالات تشوية السمعة الكاذبة.