الجيش الصومالي يستعيد مرفأ "مركا" من المتطرفين

استعادت القوات الحكومية الصومالية وقوة الاتحاد الإفريقي في الصومال (اميصوم)، السبت، السيطرة على مرفأ مركا الاستراتيجي الذي يبعد حوالي 100 كلم جنوب مقديشو، بعدما كانت انسحبت منه الجمعة أمام تقدم حركة الشباب المتطرفة، كما قال الجيش وشهود.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال عبدالرزاق محمد، المسؤول في الجيش الصومالي، في اتصال هاتفي من مقديشو، إن "القوات الصومالية وجنود حفظ السلام في قوة اميصوم استعادوا السيطرة على مركا، وعاد الوضع الآن إلى طبيعته.

وأضاف حصل تبادل طفيف لإطلاق النار، لكن عناصر (حركة الشباب) فروا".