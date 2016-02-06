النمسا تطلب من أوربا تغطية تكاليف المهاجرين الإضافيين

قال متحدث باسم وزارة المالية النمساوية، اليوم السبت، إن وزير المالية هانز يورج شيلينج طلب من المفوضية الأوروبية تقديم 600 مليون يورو (670 مليون دولار) لتغطية تكاليف استقبال لاجئين إضافيين.

ونسب المتحدث إلى الوزير قوله في خطاب لرئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إن النمسا خصصت ميزانية لخمسة وثلاثين ألف لاجئ سنويا بتكلفة 11 ألف يورو لكل شخص، لكنها استقبلت نحو 90 ألف شخص في 2015.

وقال شيلينج في الخطاب الذي نشرت صحيفة كورير اليومية جزءا منه "فيما يتعلق بأزمة الهجرة حان الوقت أن تعود المفوضية الأوروبية إلى وظيفتها الطبيعية كمؤسسة مستقلة تمثل الصالح العام للمجتمع وأن تتصرف على هذا الأساس".

وفتحت النمسا وألمانيا حدودهما العام الماضي أمام مئات الآلاف من اللاجئين الذين تدفقوا على أوروبا، وبينهم الكثيرون ممن هربوا من الصراعات في سوريا ومناطق أخرى.

ورغم حالة التعاطف المبدئية مع اللاجئين فقد زاد قلق الرأي العام بشأن التدفق، الأمر الذي أدى بدوره لارتفاع التأييد لليمين المتطرف في النمسا. وقالت النمسا الأسبوع الماضي إنها ستسرع وتيرة عمليات ترحيل المهاجرين لدول تعتبرها آمنة.