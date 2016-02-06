تدريبات عسكرية مشتركة لقوات أردنية في السعودية

تجري القوات العسكرية الأردنية تدريبات مشتركة مع نظيرتها السعودية، وفقاً لمصادر رسمية رفيعة المستوى.

وقالت المصادر لـ"العربية.نت" إن قوات الجيش تجري تمرينات عسكرية مشتركة مع القوات السعودية على الأراضي السعودية، ضمن إطار التعاون العسكري، مضيفاً أن علاقة الأردن بالسعودية علاقة تاريخية ومتكاملة وأن كلا البلدين يوجهان نفس الأخطار.

وبين المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن هنالك العديد من التمرينات العسكرية المشتركة والمستمرة على مدى العام.

وكانت وسائل إعلام عالمية ومحلية نشرت تقريراً صحافياً يقول إن الأردن أرسل قوات عسكرية إلى السعودية إلى جانب مصر والسودان، تمهيداً للتدخل البري في سوريا.

وكان المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي، العميد الركن أحمد عسيري، أعلن الخميس الماضي استعداد بلاده للمشاركة في أي عملية برية ضمن التحالف الدولي في سوريا.