زلزال بقوة 6.4 يضرب تايوان.. ومقتل 3 أشخاص بانهيار مبنى

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في انهيار بناية مكونة من 17 طابقا في مدينة تاينان جنوب غرب تايوان إثر زلزال هز جنوب تايوان صباح السبت الباكر.

وبلغت قوة الزلزال 6.4 درجات. وبين القتلى رضيع في شهره السادس، بحسب ما افاد لين كوان-شينغ المتحدث باسم الإطفائيين.

واضاف ان فرق النجدة مستمرة في البحث عن ناجين بين الانقاض.

وقال مسؤول في إدارة الإطفاء إن فرق الإنقاذ تمكنت حتى الآن من إنقاذ 123 شخصاً من داخل المبنى.



وقال لي بو مين مسؤول الإعلام في مكتب الإطفاء الحكومي بمدينة تاينان: "توجد 60 عائلة في هذا المبنى"، وأشار إلى أن من المحتمل أن يكون نحو 240 شخصاً يعيشون في المبنى.

وبحسب الهيئة الأميركية للمسح الجيولوجي فإن الزلزال الذي ذكر في البداية أن شدته 6.7 درجة وقع على بعد 43 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من تاينان، وهي مدينة يسكنها مليونا شخص.

وقالت الهيئة الأميركية إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات تحت الأرض. وقال سكان كثيرون في تايوان إنهم شعروا بالزلزال ووصفوه بأنه كان قوياً.

وقالت صحيفة "تشاينا بوست" التايوانية على موقعها على الإنترنت إن أكثر من مبنى تهدم في الزلزال.