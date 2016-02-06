قتلى بسقوط رافعة في نيويورك

سقطت رافعة في مانهاتن بنيويورك، الجمعة، بسبب سوء الأحوال الجوية، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.

وقال مسؤولون أميركيون، الجمعة، إن رافعة بناء ضخمة انهارت في وسط مانهاتن إثر عاصفة ثلجية قوية، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وسحق صف من السيارات المتوقفة في الشارع خلال وقت الذروة الصباحي.

وهرع المئات من رجال الإطفاء وعمال الطوارئ إلى موقع الحادث. وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في نيويورك إن شخصين نقلا إلى مستشفى محلي إثر إصابتهما بجروح خطيرة في الحادث، وأصيب شخص ثالث بجروح طفيفة.

وقال رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلاسيو لدى وصوله إلى مكان الحادث، إن تحقيقاً بدأ لمعرفة ملابسات الواقعة.