مقتل 9 أشخاص على الأقل في تفجير انتحاري بباكستان

قتل 9 أشخاص وأصيب أكثر من 35 آخرين السبت عندما فجر انتحاري يركب دراجة هوائية نفسه قرب شاحنة تابعة لقوات الأمن في مدينة كويتا جنوب غربي باكستان، بحسب مسؤولين.

وقالت الشرطة في تقارير أولية إن اثنين من القتلى هما من عناصر القوات شبه العسكرية وإن السبعة الآخرين هم مدنيون. ووقع التفجير أمام مبنى المحاكم في كويتا، حيث كانت الشاحنة تقل جنودا كانوا في دورية أمنية روتينية.

وأكد متحدث باسم القوات شبه العسكرية التفجير وقال إن جنديين قتلا وأصيب عشرة آخرون.

وصرح المتحدث لوكالة فرانس برس بأنه "قتل جنديان في التفجير وأصيب عشرة آخرون". وصرح مسؤول الشرطة البارز امتياز شاه أن الانتحاري كان يركب دراجة هوائية.

وأشارت تقارير أولية لخبراء تفكيك المتفجرات أن وزن العبوة الناسفة التي فجرها الانتحاري يصل إلى 15 كلغم.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير، إلا أن مسلحي طالبان والجماعات الانفصالية تنشط في المنطقة. وكويتا هي عاصمة ولاية بلوشستان التي تشهد تمردا منذ 2004.

ويقول سكان الولاية البالغ عددهم نحو سبعة ملايين إنهم لا يحصلون على حصة عادلة من ثروة الولاية من الغاز والمعادن.