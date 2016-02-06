مقديشو تؤكد أن قنبلة انفجرت على متن الطائرة الصومالية

قال وزير النقل والطيران الصومالي علي أحمد جامع إن انفجار قنبلة كان السبب في الهبوط الاضطراري لطائرة ركاب بمقديشو يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحافي اليوم السبت: "تأكدنا أن قنبلة انفجرت في طائرة رحلة شركة دالو. كان المقصود قتل كل من كانوا على متنها".

وكشف أن السلطات تسعى وراء مشتبه بهم لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وتوفي أحد الركاب وأصيب اثنان آخران في الانفجار الذي وقع على متن الطائرة وهي من نوع "إيرباص 321" وتشغلها شركة طيران "دالو الصومالية". واضطرت الطائرة للهبوط في مطار مقديشو يوم الثلاثاء.

ويعتقد محققون أميركيون أن الهجوم نفذته "حركة الشباب" الصومالية لكن لم يرد أي تعليق من الحركة.