إحراق خيمة تستخدم كنيساً بالقرب من مستوطنة إسرائيلية

ذكرت الشرطة الإسرائيلية أن مجهولين أضرموا النار في خيمة نصبت بالقرب من مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية لتستخدم كنيسا، في حادثة دانها، اليوم الأحد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأقيمت الخيمة بالقرب من مستوطنة كارمي تسور في جنوب الضفة الغربية لذكرى ثلاثة شبان إسرائيليين خطفوا ثم قتلوا من قبل فلسطينيين.

وقالت الشرطة إن الحريق لم يسبب إصابات لكن عدة كتب دينية يهودية احترقت جزئيا أو بالكامل.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الشرطة التي فتحت تحقيقا تشتبه بأن سكانا في حلحول البلدة الفلسطينية القريبة من مستوطنة كارمي تسور يقفون وراء ذلك.

وكان مقتل الشبان الثلاثة في 2014 أدى إلى سلسلة حوادث أفضت إلى حرب مدمرة في قطاع غزة في صيف 2014.

وأسفرت هذه الحرب عن سقوط حوالي 2200 قتيل في الجانب الفلسطيني، معظمهم من المدنيين، و73 قتيلا في الجانب الإسرائيلي.