إسبانيا: اعتقال 7 تواصلوا مع متطرفين بسوريا والعراق

أفادت وزارة الداخلية الإسبانية أن الشرطة اعتقلت الأحد 7 أشخاص يتشبه بأن لهم صلة بجماعات متطرفة، وذلك خلال حملة مداهمات نفذت فجرا في منطقتي أليكانتي وبلنسية الواقعتين على البحر المتوسط وجيب سبتة في شمال إفريقيا.

وأوضحت الوزارة أن المعتقلين يشتبه بأنهم عملوا كشبكة إمداد لإرهابيين في سوريا والعراق وأرسلوا أموالا وبنادق وأجهزة كمبيوتر ومواد لصناعة المتفجرات في حاويات مغلقة تحت ستار المساعدات الإنسانية.

وقالت الوزارة في بيان إن خمسة منهم إسبان من أصول سورية وأردنية ومغربية وأن الاثنين الآخرين سوري ومغربي، وأضافت أن الشرطة فتشت منازل ومكاتب ومخازن في إطار العملية.

وتمت المداهمة بعد عامين من التحقيقات التي أجرتها السلطات في نشاط المجموعة، وذكرت الوزارة أن المعتقلين مارسوا أنشطتهم في دول أوروبية أخرى قبل أن يستقروا في إسبانيا.

واعتقلت إسبانيا 102 شخص يشتبه بوجود صلات تربطهم بإسلاميين متشددين العام الماضي أي أكثر من ضعف من اعتقلوا عام 2014، وذلك في الوقت الذي كثفت فيه الشرطة إجراءاتها الأمنية بعد هجومي باريس في يناير 2015.