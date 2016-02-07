إسبانيا.. اعتقال 7 على صلة بداعش والقاعدة

أعلنت الشرطة الإسبانية أنها اعتقلت، يوم الأحد، 7 أشخاص من أصول أجنبية على الأقل في فالنسيا وأليكانتي (شرق) وفي جيب سبتة الإسباني في المغرب للاشتباه بصلتهم مع تنظيمي القاعدة وداعش.

وأضافت الشرطة في بيان أن "4 من المعتقلين هم إسبان من أصول سورية وأردنية ومغربية"، مضيفة أن معتقلين آخرين أحدهما يحمل الجنسية السورية والآخر المغربية.

وقال متحدث باسم الشرطة إن شخصا سابعا لم يحدد جنسيته، اعتقل في وقت متأخر، مشيرا إلى أن العملية ما زالت متواصلة.

وتأتي هذه الاعتقالات في إطار التحقيق الجاري منذ العام 2014 حول "الهيكلية الأجنبية لتنظيم داعش وجبهة النصرة (فرع تنظيم القاعدة في سوريا) في الخارج"، بحسب الشرطة.

وأفاد المصدر أن هذه الهيكليات مسؤولة عن دعم التنظيمات "بالمعدات اللوجيستية الضرورية اللازمة لأنشطتهم الإرهابية".