قلق أردني من ازدياد تدفق اللاجئين السوريين

عبر رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، عن خشية بلاده من تطورات الأحداث والعمليات العسكرية القائمة بالمناطق المحاذية لها، وسيناريو ازدياد تدفق اللاجئين السوريين إلى البلاد بسبب شدة المعارك، كما يجري حالياً على الحدود التركية.

وحول ارتفاع عدد النازحين السوريين في "منطقة الحرام" بين الأردن وسوريا، قال النسور إن التدقيق الأمني سبب في تأخر دخولهم إلى الأردن، مؤكداً أن المملكة كغيرها في التعامل مع هذه القضية.

وقال النسور خلال مؤتمر صحافي عقده في عمّان للحديث حول مخرجات مؤتمر لندن للمانحين، إن دعم الدول المانحة للمملكة ليس تسولاً أو مكرمة، مؤكداً أن الأردن يتحمل عبء الأزمة السورية بالنيابة عن العالم ومصلحة تلك الدول بالوقوف إلى جانبه.

وفي رده على سؤال "العربية" حول استعداد المملكة للمشاركة في العمليات البرية ضد تنظيم داعش، قال النسور "لا قرار من هذا النوع"، مؤكداً أنه في حال كان هناك أي خطط للتدخل في سوريا براً سيعلن عنها إذا تقرر ذلك.

وأكد عمق العلاقات التاريخية بين الأردن والسعودية وعمليات التعاون في مجالات شتى بما فيها التدريب العسكري المشترك بين البلدين.

وحول الوضع الأمني الداخلي، قال وزير الداخلية الأردني، سلامة حماد، من جهته، إن لا خلايا نائمة في بلاده رغم محاولات التسلل إليها، بفضل يقظة الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أن الأردن لا يتدخل في الشأن السوري ولا لأي دولة أخرى، ولن يسمح لأحد بالتدخل به.

وتابع الوزير "لا نتدخل بالشأن السوري، ونقدم الخدمات والأمان للاجئين، ونحن متماسكون وليس لدينا مشاكل بالداخل، ومن يخالف القانون تتخذ بحقه كافة الإجراءات".