كتائب القسام تنفذ حكم الإعدام في أحد أفرادها

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الأحد، أنها نفذت حكم الإعدام بأحد أعضائها في قطاع غزة، بتهمة ارتكاب "تجاوزات سلوكية وأخلاقية".

وقالت "القسام" في تصريح مقتضب، "تم في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم الأحد تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق العضو في الكتائب، محمود رشدي اشتيوي".

وأشار التصريح إلى أن الإعدام تم تنفيذا لقرار أصدره "القضاء العسكري والقضاء الشرعي التابع لكتائب القسام".

وحسب "القسام"، فإن اشتيوي ارتكب "تجاوزات سلوكية وأخلاقية أقر بها"، دون أن تكشف مزيدا من التفاصيل.

وكانت وسائل إعلام محلية وإسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق أن "القسام" احتجزت "اشتيوي"، الذي كان يعد أحد قادتها الميدانيين، في حي "الزيتون"، شرق مدينة غزة، عقب انتهاء الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على غزة صيف العام الماضي.