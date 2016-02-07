محمد بن راشد يحاور متابعيه ويعلن عن تغييرات هيكلية

يجري الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مساء غد، الاثنين، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت دبي، حوارا مباشرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع متابعيه والبالغ عددهم 10 ملايين متابع، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات (وام)

وسيتحدث الشيخ محمد بن راشد عبر وسم #القمة_العالمية_للحكومات عن رؤيته للجيل القادم من الحكومات، وسيعلن عن تغييرات هيكلية كبرى في الحكومة الاتحادية، استعدادا للمرحلة القادمة من التنمية في دولة الإمارات.

وسيجيب الشيخ محمد بن راشد عن أسئلة الجمهور التي تم إرسالها عبر وسم #القمة_العالمية_للحكومات خلال ساعة كاملة.