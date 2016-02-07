عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

مشاورات بين سيئول وواشنطن لنشر صواريخ أميركية

المصدر: سيول - فرانس برس
صواريخ كوريا الشمالية تهدد الامن الدولي
رابط مختصر

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن مسؤولي الدفاع الأميركيين والكوريين الجنوبيين قرروا بدء محادثات رسمية لنشر نظام دفاعي أميركي مضاد للصواريخ في شبه الجزيرة الكورية تعترض عليه بكين بشدة.

وجاءت هذه التصريحات بعيد إعلان كوريا الشمالية إطلاق صاروخ بعيد المدى، في تحد جديد للجتمع الدولي.

وقال المسؤول الكبير في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية: "تقرر بدء محادثات رسميا حول إمكانية نشر نظام ثاد (ترمينال هاي التيتود ايريا ديفنس) في إطار الجهود لتعزيز الدفاع المضاد للصواريخ للحلف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".

كلمات دالّة

#سيول, #كوريا الجنوبية, #كوريا الشمالية, #صواريخ, #أميركا, #منظومة

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر