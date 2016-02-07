مشاورات بين سيئول وواشنطن لنشر صواريخ أميركية

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن مسؤولي الدفاع الأميركيين والكوريين الجنوبيين قرروا بدء محادثات رسمية لنشر نظام دفاعي أميركي مضاد للصواريخ في شبه الجزيرة الكورية تعترض عليه بكين بشدة.

وجاءت هذه التصريحات بعيد إعلان كوريا الشمالية إطلاق صاروخ بعيد المدى، في تحد جديد للجتمع الدولي.

وقال المسؤول الكبير في وزارة الدفاع الكورية الجنوبية: "تقرر بدء محادثات رسميا حول إمكانية نشر نظام ثاد (ترمينال هاي التيتود ايريا ديفنس) في إطار الجهود لتعزيز الدفاع المضاد للصواريخ للحلف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".