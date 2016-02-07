إدانة فرنسية روسية بريطانية لإطلاق صاروخ كوريا الشمالية

دانت فرنسا وبريطانيا وروسيا بشدة، اليوم الأحد، إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بعيد المدى وضع في المدار، قمرا صناعيا، ودعت إلى الرد بحزم على هذه الخطوة.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن إطلاق الصاروخ "عمل استفزاز جنوني"، ودعت إلى "رد سريع وقاس من الأسرة الدولية في مجلس الأمن" الذي يعقد اليوم اجتماعا في نيويورك حول هذا الشأن.

وأضافت أن "فرنسا تدين بأشد عبارات الحزم الانتهاك الفاضح الجديد من قبل كوريا الشمالية لقرارات مجلس الأمن"، مؤكدة أن "إطلاق الصاروخ هو عمل استفزازي جنوني".

وفي لندن، دانت الحكومة البريطانية "بحزم" إطلاق الصاروخ، داعية إلى "رد قوي إذا واصلت كوريا الشمالية انتهاك" قرارات مجلس الأمن الدولي.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان "ندين بحزم" عملية إطلاق الصاروخ.

وفي السياق، دانت روسيا أيضا إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بعيد المدى، معتبرة أنه "مضر جدا" بالأمن الإقليمي، بما في ذلك أمن بيونغ يانغ.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "من المؤكد أن مثل هذه التحركات تؤدي إلى تفاقم جدي في الوضع في شبه الجزيرة الكورية وجنوب شرق آسيا برمته"، و"يضر جدا بأمن دول المنطقة، خصوصا كوريا الشمالية نفسها".