ألمانيا.. مداهمة منزلين لشخصين مرتبطين بداعش

نفذت الشرطة الألمانية، الأحد، في منطقة مينز غرب ألمانيا، مداهمات في منزلي شخصين يشتبه في أنهما على علاقة بتنظيم داعش، بحسب ما أفادت عدة مصادر.

وقالت النيابة الألمانية الفيدرالية إنه "يرجح أن يكون المشتبه بهما شاركا في القتال في سوريا كعضوين في منظمة إرهابية أجنبية"، مؤكدة تنفيذ هذه العمليات دون كشف اسم المنظمة الإرهابية.

وقالت النيابة "لا أدلة في الوقت الراهن عن مخططات ملموسة لتنفيذ اعتداءات".

وبحسب الصحافة الألمانية فإن هذه المداهمات التي شنت في بلدة على بعد حوالي 20 كلم جنوب مينز طالت منزلي رجلين يشتبه في ارتباطهما بداعش.

من جهته، كتب موقع "شبيغل" الإلكتروني أن أحد الرجلين ويبلغ 32 عاما "محارب سابق قاتل في صفوف ميليشيات متطرفة" في سوريا ويقيم في ألمانيا منذ الخريف.

وهذه العملية هي الثانية في غضون بضعة أيام التي ينفذها القضاء الألماني ضد الأوساط المتطرفة.

وكانت الشرطة أعلنت الخميس عن اعتقال 3 أشخاص في عملية استهدفت جزائريين، كان يعيش بعضهم في مراكز للاجئين، ويشتبه في تخطيطهم لتنفيذ اعتداء في برلين على علاقة بتنظيم داعش.