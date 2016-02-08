أوباما: إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً أمر مقلق

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إنه قلق من إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً في مطلع الأسبوع، لكن الأمر لم يفاجئه، وأضاف أن حكومته تضغط على الصين وتعمل مع كوريا الجنوبية من أجل الضغط على نظام كوريا الشمالية وعرقلة جهوده.

وقال أوباما في حديث لشبكة تلفزيون (سي.بي.إس) عرض اليوم الاثنين إن الإطلاق لم يفاجئه وأضاف "كنا نشعر بالقلق من سلوك كوريا الشمالية منذ فترة".

وأضاف "هذا نظام استبدادي. إنه مستفز. انتهك مرارا قرارات الأمم المتحدة. اختبر وأنتج أسلحة نووية وهو الآن يحاول تحسين نظام إطلاق الصواريخ".

وأجري الحديث مع أوباما يوم الأحد عندما أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بعيد المدى قالت إنه يحمل قمرا صناعيا، لكنه أثار مخاوف بشأن قدرات التسلح النووي لديها.

وأشار أوباما إلى حديثه الأسبوع الماضي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وقال لشبكة (سي.بي.إس) إنه أبلغ الزعيم الصيني "بالحاجة إلى تشديد الخناق فعليا" على كوريا الشمالية.

وقال أيضا إن الولايات المتحدة "تتشاور مع الكوريين الجنوبيين لأول مرة بشأن تعزيز القدرات الدفاعية الصاروخية لمنع أي إمكانية لوصول كوريا الشمالية إلى منشآت أميركية أو سكان أميركيين".

وقال مسؤولون أميركيون وخبراء دفاعيون إن أحدث عملية إطلاق صاروخ أجرتها كوريا الشمالية قد تدفع الولايات المتحدة لتعزيز أنظمتها للدفاع الصاروخي في آسيا.