أستراليا: قرار ترحيل لاجئين يشمل مصابين بالسرطان

أفاد مسؤول حكومي أسترالي بارز، اليوم الاثنين، أن بعض طالبي اللجوء، الذين سترحلهم أستراليا لمركز خارج حدودها بعد حكم قضائي ويبلغ عددهم 267 شخصا، يعانون من السرطان وأمراض مستعصية أخرى.

وأيدت المحكمة الأسترالية العليا الأسبوع الماضي حق الحكومة في ترحيل طالبي اللجوء المحتجزين إلى جزيرة ناورو الصغيرة في جنوب المحيط الهادي، وتبعد نحو 3000 كيلومتر شمال شرقي أستراليا.

وانتقدت الأمم المتحدة القرار وقوبل باحتجاجات. وانتقد مركز الاحتجاز في ناورو على نطاق واسع بسبب أوضاعه الصعبة وتقارير عن عمليات ممنهجة للتحرش بالأطفال والاعتداءات الجنسية.

وقال مايكل بتسولو وكيل أول وزارة الهجرة وحماية الحدود إن بعض عمليات الترحيل يمكن أن تبدأ خلال أيام، لكن البعض الآخر سيتم التعامل معه مرحليا بسبب إصابتهم بالأمراض.

وقال المسؤول في جلسة استماع برلمانية: "في بعض الحالات نقصد الإصابة بالسرطان وكل أنواع الأمراض المزمنة. وللأسف في بعض الحالات أعتقد أن بعضهم سيبقى مدة طويلة لأسباب تتعلق بأمراض مزمنة وأخرى قد تكون مستعصية".

ونقل 267 طالب لجوء من بينهم 37 طفلا من ناورو لأستراليا لتلقي العلاج.

وأعلنت استراليا اليوم الاثنين تعيين السياسي المخضرم فيليب رودوك كأول مبعوث خاص لحقوق الإنسان.