استقالة الأمين العام لجائزة نوبل في الطب

استقال البروفسور السويدي في علم الجينات أوربان لندال من منصب الأمين العام للهيئة المعنية بمنح جائزة "نوبل" للطب، بسبب تحقيق يطال الجراح المثير للجدل باولو ماكياريني.

ودخلت الاستقالة من جمعية "نوبل" التي تضم 50 بروفسورا من معهد كارولينسكا السويدي والتي تمنح جائزة الطب حيز التنفيذ السبت، ويقضي القرار باستقالته أيضا من مجلس مؤسسة "نوبل".

وقال رون توفتغارد رئيس الجمعية في بيان إن "البروفسور لندال الذي يتوقع أن يطاله هذا التحقيق استقال من منصب الأمين العام احتراما لقيمة هذه الجائزة العريقة".

وقام باولو ماكياريني البروفسور المتعاون مع معهد كارولينسكا الطبي بأول عملية زرع في العالم لقصبة رئوية مغطاة بخلايا جذعية.

وقد اتهمه عدة أطباء بأنه بالغ في تقدير فعالية هذه العمليات، فاثنان من المرضى الثلاثة الذين أجرى لهم العملية توفوا في ستوكهولم والثالث بقي في المستشفى لمدة ثلاث سنوات.

وفتح المعهد الذي يتخذ من ستوكهولم مقرا له تحقيقا في أعمال هذا الطبيب وأعلن عن نيته عدم تمديد عقد عمله.