البحرين.. الانتهاء من التحقيق مع خلية مرتبطة بإيران

صرح المحامي العام أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في مملكة البحرين، عن انتهاء التحقيق في واقعة تصنيع وحيازة المتفجرات والأسلحة بمستودع نويدرات وأحالت 11 متهماً، منهم 7 محبوسين و4 هاربين، وأسندت إليهم تهم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وحيازة وإحراز وصناعة المتفجرات والأسلحة وحيازة أسلحة نارية والتدريب والتدرب على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات وجميعها تنفيذاً لأغراض إرهابية، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 07/03/2016 أمام المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة.

وكانت نيابة الجرائم الإرهابية تلقت بلاغاً من إدارة المباحث الجنائية مفادها قيام المتهم الأول بتشكيل تنظيم إرهابي يضم مجموعتين إرهابيتين الأولى يقودها المتهم الثاني والمجموعة الثانية يقودها المتهم الثالث، وتولت المجموعة الأولى مهمة تصنيع الأسلحة والعبوات المتفجرة وتخزينها في مستودعات سرية من أجل إمداد بعض العناصر الإرهابية الأخرى بالداخل بما يتم تصنيعه لاستخدامها في العمليات الإرهابية بمملكة البحرين فتمكنت المجموعة الأولى باستئجار منزل بمنطقة النويدرات لاستخدامه كورشة لتصنيع الأسلحة والعبوات المتفجرة وإنشاء مستودع سري لتخزين المتفجرات والأسلحة، وتمكنوا كذلك من استئجار قطعة أرض فضاء بمنطقة النويدرات لاستخدامها كورشة لتصنيع المتفجرات وتم وضع ماكينات بها تستخدم في تقطيع وتصنيع الأدوات اللازمة لصنع الأسلحة والمتفجرات، وعليه قاموا بتخزين كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات التي قاموا بتصنيعها فضلا عن الأسلحة والمتفجرات المهربة من إيران، وإن المجموعة الثانية مهمتها استلام الأسلحة والمتفجرات التي يتم تهريبها عن طريق البحر إلى داخل البلاد، كما تتولى توفير المعدات والأدوات والمواد اللازمة لتصنيع الأسلحة والمتفجرات وتسليمها للجماعات التي تتولى التصنيع والتجميع ومنها الجماعة الإرهابية التي يقودها المتهم الثاني.

وثبت خضوع المتهمين الرابع والسابع والثامن والتاسع للتدريبات العسكرية على استخدام الأسلحة وصناعة المتفجرات من أجل ارتكاب أعمال الجماعة الإرهابية في كتائب الحرس الثوري الإيراني بجمهورية إيران وكتائب حزب الله العراقي بجمهورية العراق، وعليه تم القبض على سبعة متهمين ونفاذاً للإذن الصادر تم ضبط بالمنزل الذي يقع بمنطقة النويدرات وتحديداً داخل المخزن السري على عبوات متفجرة ومواد متفجرة شديدة الخطورة وقنابل يدوية عسكرية وأسلحة كلاشينكوف وأسلحة ومجموعات كبيرة من الطلقات النارية لمختلف الأسلحة، وكذلك جسم صاروخي ومجموعة كبيرة من الأدوات التي تستخدم في صناعة المتفجرات وكذلك تم ضبط بالورشة الكائنة في نفس المنطقة على جهاز كبير للتلحيم والتصنيع وجهاز آخر كبير وهو عبارة عن جهاز كبس كذلك يوجد جهاز تلحيم ومجموعة من الأدوات التي تستخدم في صناعة المتفجرات.

وأسندت نيابة الجرائم الإرهابية في التدليل على الأدلة القولية منها شهادة الشهود والأدلة الفنية تقارير إدارة الأدلة الجنائية واعترافات المتهمين.