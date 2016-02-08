روسيا: اعتقال مجموعة "داعشية" كانت تخطط لهجمات

أعلن جهاز الأمن الروسي، اليوم الاثنين، القبض على 7 من تنظيم "داعش" في مدينة ايكاترينبرغ بجبال الأورال، كانت تخطط لهجمات في موسكو وسان بطرسبرغ، بحسب وكالة إنتر فاكس.

وقال جهاز الأمن الروسي إن المجموعة تضم مواطنين روسا ومن دول آسيا الوسطى اعتزموا أيضا شن هجمات في منطقة سفيردلوفسك في جبال الأورال.



وأضاف أن المجموعة يقودها أحد مقاتلي تنظيم داعش دخل إلى البلاد قادما من تركيا. ولم يورد الجهاز مزيدا من التفاصيل.

والشهر الماضي، حذرت الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة، السياح الروس في تركيا من خطر تعرضهم للخطف على أيدي عناصر تنظيم "داعش".

وقالت الوكالة إن قادة تنظيم "داعش" المحظور في روسيا، "يعتزمون خطف مواطنين روس موجودين في تركيا"، ثم اقتيادهم إلى سوريا "لإعدامهم علنا" أو استخدامهم "كدروع بشرية".

كما كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن موسكو لديها معلومات بأن عناصر تنظيم "داعش" يتدربون في منطقة ممر بانكيسي في جورجيا قرب الحدود الروسية.

وتدخلت روسيا عسكريا في سوريا قبل أشهر، وقالت إن غاراتها تستهدف مقاتلي "داعش"، ولكن الاتهامات طالت موسكو باستهداف جماعات المعارضة المعتدلة.