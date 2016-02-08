زلزال تايوان.. انتشال ناجيين من أنقاض بناية بعد 50 ساعة

انتشلت فرق الإنقاذ، الاثنين، ناجيين اثنين من تحت أنقاض مبنى انهار على إثر الزلزال الذي ضرب تايوان وظلا عالقين لأكثر من خمسين ساعة.

وذكر مراسلو وكالة فرانس برس أنه تم انتشال رجل برافعة من مبنى وي-كوان في مدينة تاينان جنوب البلاد. وقال رجال الإنقاذ إن امرأة انتشلت من تحت الأنقاض أيضا على قيد الحياة.

والرجل الذي تم انتشاله يبلغ من العمر 40 عاما ويدعى لي تسونغ-تيان. وقال رجال الإنقاذ قبل أن ينجحوا في إخراجه، إنهم عملوا لأكثر من عشرين ساعة من أجل انتشاله من تحت الأنقاض حيث علقت ساقه.

وأرسل أطباء إلى المكان لتحديد ما إذا كان بتر الساق سينقذه، لكن لم تكن هناك مساحة كافية للعملية.

وأعلن رئيس بلدية تاينان وليام لاي أنه تحدث إلى الرجل بعيد إنقاذه. وقال "تحدثت إليه بشكل مقتضب ويمكنه الاتصال بشقيقته". وأضاف "لكنني أخشى أن تكون ساقه اليسرى بحاجة إلى علاج عاجل. ولا نعرف حاليا ما إذا كان سيتمكن من الاحتفاظ بها لكن الأطباء سيفعلون ما بوسعهم لمعالجته".

وكان رئيس البلدية تحدث بالتفصيل قبل ذلك عن زيارة الأطباء للموقع ليحاولوا بتر ساق لي، لكنه أوضح أن "الأمر لم يكن مجديا".

أما السيدة التي نجت، فقد وصل إليها رجال الإنقاذ بعدما سمعوا نداءات استغاثة أطلقتها. لكن زوجها وابنها البالغ من العمر سنتين أخرجا ميتين من الموقع، كما قال مسؤولون.

ويخوض عمال الإنقاذ سباقا مع الزمن لانتشال أكثر من مئة شخص لا يزالون تحت أنقاض المبنى نفسه الذي انهار بسبب الزلزال الذي بلغت شدته 6,4 درجة السبت.

وقد أسفر عن سقوط 37 قتيلا، معظمهم من سكان المبنى نفسه.