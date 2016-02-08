سيدات على رأس وزارات الدفاع بـ4 دول أوروبية

نشرت صحيفة "ديلي ميل" صورة لأربع سيدات لسن زوجات لزعماء أوروبيين، كما يبدو الأمر في البداية، إنما المدهش أنهن شخصياً وزيرات دفاع كل من السويد، والنرويج، وهولندا وألمانيا.

والتقط الصورة وزير الدفاع البلجيكي في واحدة من قاعات المؤتمرات في مدينة ميونيخ الألمانية، حيث التقى سياسيون من مختلف أنحاء العالم لحضور مؤتمر أمني سنوي.

وصاحب الصورة تغريدة لوزيرة الدفاع الهولندية هينيس بلاس شارت الأمر الذي جعلها تنتشر بسرعة فائقة.

بلاس شارت قالت لصحيفة "الغارديان" في المؤتمر، إن النساء لديهن قدرات عالية لممارسة السياسة.. وأنا لا أعتقد أن ضباط الجيش ممن يعملون معنا يروننا بشكل مختلف عما لو كنا رجالا".

وبالنسبة للكثيرين، تعتبر هذه الصورة بمثابة بشرى بولادة عهد جديد ينتهي فيه تمييز الرجال، ويفتح فيه المجال أمام النساء الموهوبات لإثبات أنفسهن.

كما كتب وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت معلقا على الصورة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "القوة الحقيقية للفتيات"، الأمر الذي عرضه لانتقادات واسعة النطاق.