طلقات تحذيرية كورية جنوبية ضد سفينة دورية كورية شمالية

أطلقت البحرية الكورية الجنوبية، الاثنين، طلقات تحذيرية ضد سفينة دورية كورية شمالية، وذلك عند الحدود البحرية بين البلدين وغداة إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بعيد المدى، ما فاقم التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن القطعة الكورية الشمالية اجتازت الحدود في البحر الأصفر قبيل الساعة 07,00 (23,00 تغ الأحد).

وأضاف مسؤول في الوزارة أن السفينة "سريعا ما عادت اأدراجها بعد الطلقات التحذيرية للبحرية الكورية الجنوبية".

والكوريتان على خلاف بشأن ترسيم حدودهما البحرية في البحر الأصفر، وذلك منذ نهاية الحرب الكورية (1950-1953) التي تلاها فقط وقف إطلاق نار دون توقيع معاهدة سلام، ما يعني أنهما لا تزالان في حالة حرب من حيث المبدأ.

وترفض بيونغ يانغ الاعتراف بخط ترسيم الحدود الذي كان مسرحا لمواجهات محدودة لكن دامية بين البلدين في 1999 و2002 و2009.

وكثيرا ما تسجل حوادث مماثلة لحادث اليوم، ونادرا ما تؤدي إلى مواجهة خطرة.

لكن كوريا الجنوبية في حالة تأهب معززة إثر التجربة النووية الرابعة لكوريا الشمالية في 6 يناير الماضي وإطلاقها الأحد صاروخا بعيد المدى لوضع قمر صناعي في المدار. واعتبرت سيئول أن الأمر يتعلق في الواقع بتجربة لصاروخ باليستي.