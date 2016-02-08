مرايا.. العلاقة بين إيران والإخوان

أوجه الشبه بين فكر وطرق جماعة الإخوان المسلمين، والجماعات الخمينية، وقبلها حزب الدعوة، كثيرة ومثيرة.

حسن البنا يعتبر انشقاقا كبيرا في الإسلام السني الموروث، حين حول الطاقة الدينية الى برنامج سياسي للحكم، ووسيلة تعبوية للسيطرة على الجماهير، بحجة دينية، وكذا فعل الخميني بتوليه الحكم كفقيه مرشد.

بالنسبة لجماعة الاخوان فإن هناك منصبا غامضا يملك الكثير من الصلاحيات هو المرشد العام للجماعة، وكذا مع جمهورية إيران الاسلامية فثمة مرشد يملك الصلاحيات الغامضة.

كثيرة هي الابحاث والكتب التي درست هذا التلاقي بين التيارين الحركيين الاصوليين في العالم الاسلامي، ومنها كتاب مفيد للباحث محمد سيد رصاص، بعنوان الاخوان المسلمين وإيران ومن يقرأ هذا الكتاب سيعرف عن يقين عمق وتشابك العلاقات فكريا وسياسيا بين الفريقين، فريق حسن البنا وفريق الخميني.

في الخمسينيات توثّقت الاتصالات بين الإخوان المسلمين و"مجتبى ميرلوحي" المعروف بـ: "نواب صفوي" مؤسس حركة "فدائيي الإسلام" المناوئة لحكم الشاه حينها، صفوي زار القاهرة واجتمع مع سيد قطب، وقوبل بترحيبٍ حار من قبل الإخوان الذين رافقوه لزيارة أهل البيت في مصر.

صفوي قال بعد زيارته تلك مقولته الشهيرة: "من أراد أن يكون شيعياً حقيقياً يجب أن ينضم إلى جماعة الإخوان المسلمين".

مهدي عاكف، المرشد الإخواني، هاجم في حوارٍ معه في مجلة الوطن العربي نشر بتاريخ 23 أغسطس 2006 العرب وقال إن موقف إيران نبيل ورجولي وإنساني وتساعد البائسين الذين يحاصرهم العرب".

في الرابع من أبريل عام 2013 صرّح علي أكبر ولايتي، وزير الخارجية الإيراني الأسبق والمستشار الأعلى لمرشد النظام الإيراني علي خامنئي، أن الإخوان المسلمين هم الأقرب إلى طهران.

الحقائق والشواهد أكثر من أن تحصى وتعد، الفرق بين الفريقين فقط في المرجعية الطائفية، ولكن التشابه يصل حد التوأمة في فكرة التثوير الديني والتوظيف السياسي للعقيدة الايمانية، والاقتداء التنظيمي، ولذا كان من الطبيعي ان يكون تأثير الاخوان على حركيي الشيعة كبيرا، والعكس صحيح، كما جرى لحزب الدعوة العراقي، النسخة الشيعية الاقرب لجماعة الاخوان، النبع واحد.