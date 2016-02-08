مقتل فلسطيني في انهيار نفق برفح جنوب قطاع غزة

أعلنت مصادر أمنية وطبية فلسطينية أن عاملا فلسطينيا قتل يوم الاثنين جراء انهيار نفق يستخدم لتهريب البضائع على الحدود المصرية الفلسطينية أثناء ترميمه في رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت المصادر إن "موسى جابر ماضي (24 عاما) من رفح جنوب قطاع غزة لقي مصرعه في انهيار نفق تجاري على الحدود أثناء عملية ترميمه من الأضرار التي لحقت به جراء ضخ الجيش المصري المياه بداخله أخيرا"، مشيرة إلى "انهيار كتلة رملية داخل النفق".

واتهم فلسطينيون مصر بإغراق الأنفاق بالمياه لمنع عمليات تهريب إلى داخل القطاع المحاصر.

وبدأت مصر في نهاية 2014 إقامة منطقة عازلة في شمال شبه جزيرة سيناء على الحدود مع غزة، ودمرت مئات الأنفاق.

وتتخوف مصر من استخدام الأنفاق في عمليات تسلل وتهريب أسلحة، وخاصة في ظل تصاعد العمليات المسلحة في شمال سيناء ضد الجيش والشرطة.