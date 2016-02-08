نيويورك تأمر بتحقيق عقب تسرب إشعاعي بمفاعل

أعلن أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك، أن ماء ملوثا بعنصر التريتيوم المشع بمحطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية إلى الشمال من مدينة نيويورك، تسرب إلى المياه الجوفية أسفل المنشأة ودفع مسؤولي المحطة إلى إجراء تحقيق.

وقال إنه علم بوجود مستويات "تبعث على القلق" من المياه المشعة في 3 آبار للرصد أسفل منشأة (إنديان بوينت) في منطقة بوكانان على بعد نحو 65 كيلومترا إلى الشمال من مدينة نيويورك على الضفة الشرقية لنهر هدسون.

كان كومو قد سبق أن طلب من لجنة الرقابة النووية إغلاق المحطة بسبب شكوك في عملية إجلاء آمن من المنطقة في حالة وقوع حادث.

وقال في بيان إن شركة "انتيرجي كورب" التي تتولى تشغيل المحطة أخطرته أن المياه الملوثة لم تخرج من موقع المنشأة، وإنها لا تمثل مخاطر على الصحة.

وأفاد أنه أعطى تعليماته لإدارتي الشؤون البيئية والصحية في الولاية للتحقيق في التسرب، مضيفا أن "مصدر قلقنا الرئيسي هو صحة الأهالي وسلامتهم ممن يقطنون بالقرب من المنشأة والاطمئنان إلى أن التسرب لا يشكل خطرا".

وأوضح بيان لشركة "انتيرجي كورب" أن عنصر التريتيوم ربما يكون قد وصل إلى المياه الجوفية أسفل المنشأة خلال الأعمال الأخيرة فيها.

وتابع: "على الرغم من أن ارتفاع مستويات التريتيوم في المياه الجوفية لا يتسق مع معاييرنا، إلا أنه لا توجد له آثار على صحة البشر وسلامتهم، كما أن التسرب أدنى من الحدود المسموح بها على المستوى الاتحادي بحوالي ألف مرة".

وفي رسالته التي تأمر بإجراء تحقيق في الواقعة على مستوى الولاية، قال كومو إن المنشأة كانت قد شهدت في السابق مشاكل تتعلق بتسرب المياه المشعة وإن مستوى الإشعاع الحالي الذي أبلغت عنه الشركة أسوأ من المرات السابقة.