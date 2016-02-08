أفغانستان.. مقتل 3 بهجوم انتحاري استهدف الجيش

أكد مسؤولون أفغان أن 3 أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب 14 شخصا بجروح، اليوم الاثنين، عندما هاجم مفجر انتحاري حافلة تنقل أفرادا من الجيش في شمال البلاد.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الأفغانية أن التفجير وقع قبل الساعة 8 صباحا في منطقة دهدادي قرب مزار الشريف عاصمة إقليم بلخ.

وقدرت الوزارة عدد الجرحى بـ8 أفراد، ولكن منير أحمد فرهد، المتحدث باسم حاكم اقليم بلخ قال إن 14 شخصا من بينهم 3 نساء أصيبوا.

وأضاف فرهد أن المهاجم فجّر سترة ناسفة قرب الحافلة التي كانت تقل أفرادا من فيلق شاهين 209 بالجيش الأفغاني، وأن كل القتلى من العاملين بالجيش.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجير في بيان نشر على الإنترنت. وحدد البيان اسم أحد سكان إقليم وردك القريب من العاصمة كابول باعتباره منفذ الهجوم.

وأصبحت الحافلات التي تقل جنودا أو موظفين حكوميين من عملهم وإليه أهدافا معتادة لجماعات متشددة مثل طالبان التي تسعى للإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب.