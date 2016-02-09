أفغانستان.. تعزيزات من القوات الأميركية لإقليم هلمند

أفاد مسؤولون أميركيون أن مئات إضافية من جنود الولايات المتحدة في طريقهم إلى إقليم هلمند الأفغاني، الذي تمزقه الاضطرابات لتعزيز قوات الأمن التي تواجه صعوبة في التصدي لهجمات طالبان المستمرة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الأميركي الكولونيل مايكل لوهورن في بيان أن الجنود الذين يمثلون نواة القوة الجديدة سيوفرون مزيدا من الأمن وسيعملون كمستشارين للفرقة 215 في الجيش الأفغاني.

وتعاني قوات الأمن الأفغانية في إقليم هلمند الواقع في جنوب أفغانستان من فرار الجنود من صفوفها بشكل كبير وارتفاع عدد الضحايا والفساد ومشكلات في القيادة، كما شهدت فرق الجيش في الآونة الأخيرة تغيير أكثر من 90 جنرالا في عملية تغيير ضخمة.

وقال لوهورن "هذه عملية نشر مخططة لأفراد إضافيين لتعزيز حماية القوة لهيئة المستشارين الحالية ولتوفير مزيد من المستشارين للمساعدة في الجهود الجارية لإعادة تزويد الفرقة 215 بالجنود والعتاد وإعادة تدريبها".

وذكر مسؤولون سابقا أن عدد القوات الجديدة سيبلغ نحو 200 فرد ولكن لوهورن امتنع عن إعلان العدد على وجه الدقة قائلا إن التعزيزات ستكون "كبيرة".

وأعلن التحالف الذي يقوده حلف شمال الأطلسي في أفغانستان انتهاء مهمته القتالية في نهاية 2014، فيما أكد لوهورن أن القوات الجديدة في هلمند ستكون هناك "لتدريب وتقديم المشورة ومساعدة نظرائنا الأفغان وليس المشاركة في عمليات قتالية".

ولا يزال نحو 9800 جندي أميركي في أفغانستان ولكن الخطة المبدئية للرئيس الأميركي باراك أوباما لسحب القوات بحلول 2017 ألغيت بالفعل ويطالب كبار القادة بزيادة تواجد القوات 5 سنوات أخرى على الأقل.