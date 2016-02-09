أميركا.. ساندرز وترامب في مقدمة انتخابات نيوهامشير

تنطلق اليوم الانتخابات التمهيدية الرئاسية في نيوهامشير في أكثر من 300 مركز للاقتراع، وسط توقعات بفوز بيرني ساندرز عن الديمقراطيين، ودونالد ترامب عن الجمهوريين، كما تتجه الأنظار إلى جيب بوش الذي قد يأتي بنتائج إيجابية بعد تراجع ماركو روبيو.

وما زالت المنافسة بين المرشحين الجمهوريين الذين يبلغ عددهم ثمانية الآن، ويرجح أن ينخفض إلى النصف بعد هذه الانتخابات.

وعلى الرغم من وجود معارضة قوية للمرشح دونالد ترامب، بسبب ما يوصف بتبنيه سياسات عنصرية، فإن فوزه بين المرشحين الجمهوريين بانتخابات نيوهامشير، أصبح أمراً شبه مؤكد بسبب تفوقه الكبير في استطلاعات الرأي المختلفة.

وعندما سأله مؤيدوه عن استراتيجيته ضد "داعش"، أجابهم بأنه سيبدأ بتدمير آبار النفط التي بحوزتهم وسيأخذها منهم.

وقال ترامب: "كل ما أستطيع أن أقوله ثقوا بي، لأننا سنفوز ونفوز، وبسرعة كبيرة، وسنضربهم بقسوة كبيرة جداً".

من جهته، يأتي عضو مجلس الشيوخ، ماركو روبيو، بحسب استطلاعات الرأي، في المرتبة الثانية، يليه حاكم ولاية أوهايو جون كيسك، وعضو مجلس الشيوخ تيد كروز. وما زالت حظوظ جورج بوش، سليل أسرة أنجبت رئيسين أميركيين حتى الآن، ضعيفة في انتخابات الثلاثاء.

أما بالنسبة للمرشحين الديمقراطيين فما زال عضو مجلس الشيوخ، بيرني ساندرز، متفوقاً في استطلاعات الرأي وبنسبة كبيرة، على وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

وقالت كلينتون: "أدرك أن الناخبين في نيوهامشر يتفحصون خياراتهم جيداً، وأن معظمكم هنا ستقدمون للتصويت لصالحي غداً، أما المترددون فآمل أن أتمكن من إقناعهم بين الآن وبين موعد فتح مراكز الاقتراع".

وما قد يعطي كلينتون الأمل بالفوز، في الساعات الأخيرة قبل الاقتراع، هو أنها في مثل هذا اليوم عام 2008 كانت وراء المرشح باراك أوباما بنسبة 8% إلا أنها تمكنت خلال 24 ساعة من سد الهوة والفوز عليه، وإن كان المراقبون يستبعدون ذلك هذه المرة.