إندونيسيا: أحكام بسجن 7 أشخاص بتهمة دعم داعش

أصدرت محكمة جاكرتا، الثلاثاء، أحكاما بالسجن تتراوح بين خمس وسبع سنوات بحق 7 أشخاص لدعمهم داعش عقب أسابيع على الهجمات التي شنتها الشبكة المتطرفة في العاصمة الإندونيسية.

وقالت المحكمة إن أربعة من هؤلاء ذهبوا إلى سوريا لدعم التنظيم المتطرف وتلقوا تدريبات عسكرية، بينما شارك ثلاثة آخرون في شراء بطاقات سفر وتجنيد ناشطين يريدون القتال في صفوف التنظيم.

وصرح رئيس المحكمة أن "الإندونيسيين الذين ذهبوا إلى سوريا ودعموا داعش يجب أن يعتبروا أشخاصا يرتكبون أعمالا إرهابية".

ولم تشر المحكمة إلى أي صلة بين الرجال السبعة والهجمات التي أودت بحياة 4 أشخاص في يناير الماضي في جاكرتا، وقتل المهاجمون 4 أيضا فيها.

وكشف التحقيق في الاعتداءات التي نفذت بتفجيرات انتحارية وهجمات بأسلحة نارية وجود شبكة متشعبة من الناشطين الذين يعملون بتوجيه من 3 قياديين يقاتلون في سوريا، ما أبرز توسع نفوذ التنظيم خارج معاقله في الشرق الأوسط.

ومنذ اعتداءات جاكرتا، أوقفت الشرطة نحو عشرين مشتبها بهم، كما أحبطت مخططات عدة لتنفيذ اعتداءات في 2015.

وقالت الشرطة إن مجموعات من الناشطين لها تشعبات معقدة تعد لاعتداءات منذ سنوات.