الكنيست يعاقب 3 نواب لزيارتهم عائلات مهاجمين فلسطينيين

منع البرلمان الإسرائيلي ثلاثة نواب من فلسطينيي 48 من حضور جلسات كعقوبة لتأييدهم عائلات مهاجمين فلسطينيين قتلوا على أيدي قوات الأمن بعد هجومهم على مستوطنين إسرائيليين.

فبعد أن زار النواب الثلاثة منازل عائلات القتلى الفلسطينيين، قضت لجنة الأخلاق بالكنيست بمنع كل من حنين الزعبي وباسل غطاس من المشاركة في الجلسات العامة وجلسات اللجان لمدة أربعة أشهر، ومنع جمال زحالقة لمدة شهرين، وسيكون بوسع الأعضاء الثلاثة التصويت فقط.

واتهم أعضاء الكنيست النواب الثلاثة بعدم الولاء للدولة خلال الجلسة.

كما أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن رفضه وقوف الأعضاء الثلاثة إلى جانب أسر الفلسطينيين.

يشار إلى أن البرلمانيين الثلاثة أعضاء في حزب التجمع، وهو جزء من القائمة العربية المشتركة التي تضم أربعة فصائل تسيطر على 13 مقعداً من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120.