الناتو سيدرس جدياً طلب تركيا للمساعدة في أزمة الهجرة

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، إن الحلف سيدرس "بكثير من الجدية" طلب المساعدة الذي قدمته تركيا وألمانيا لمواجهة أزمة الهجرة عبر المتوسط.

وقال ستولتنبرغ في بروكسل إن "أزمة اللاجئين والمهاجرين هي موضوع جدي مثير للقلق بالنسبة لنا، وأعتقد بالتالي أننا سندرس بكثير من الجد طلب المساعدة الذي تقدمت به أنقرة وحلفاء آخرون لنرى كيف يمكن أن يساعد الحلف على إدارة الأزمة".

ويعقد وزراء دفاع الحلف اجتماعا غداً الأربعاء في بروكسل.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعلنت خلال زيارة قصيرة إلى تركيا، الاثنين، أن أنقرة وبرلين ستطلبان من الحلف الأطلسي المساعدة في القيام بدوريات على طول السواحل التركية لمنع المهربين من نقل المهاجرين في قوارب مكتظة للعبور بهم في مياه البحر الخطرة إلى اليونان.