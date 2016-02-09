ثمانية قتلى و55 جريحاً في تصادم قطارين بألمانيا

قُتل 8 أشخاص وأصيب 55 بجروح خطيرة صباح اليوم الثلاثاء في حادث تصادم قطارين قرب باد ايبلينغ في جنوب ألمانيا، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقال يورغن تالميير، الناطق باسم شرطة روزنهايم (في منطقة بافاريا) لوكالة "فرانس برس": "هناك ثمانية قتلى"، مشيراً إلى إصابة 55 شخصا بجروح خطيرة.

وأعلنت شركة "ميريديان" المملوكة من مجموعة "ترانسديف" الفرنسية أن القطارين تصادما على الخط بين روزنهايم وهولزكيرشن على مسافة حوالي 60 كلم جنوب شرق ميونيخ و"خرجا جزئيا عن السكة" من غير أن يُعرف السبب في الوقت الحاضر.

وتوقفت حركة القطارات على الخط بين روزنهاين وهولزكيرشن كما على خطين محليين. وحضرت على الفور إلى المكان أجهزة الإسعاف والإطفاء والشرطة.

وشهدت ألمانيا في السنوات الماضية عدة حوادث قطارات، لكن أقل خطورة من حادث اليوم. ويعود آخر حادث أوقع قتلى إلى ابريل 2012 في اوفينباخ وسط البلاد حين قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 13 بجروح.