أردوغان ينتقد أميركا لدعمها مسلحين أكرادا سوريين

وبخ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء الولايات المتحدة لدعمها الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري قائلا إن واشنطن عجزت عن فهم طبيعة الحزب الحقيقية، التي أدخلت المنطقة في "بحر من الدم".

وقال أردوغان في خطاب ألقاه في أنقرة أمام مسؤولين إقليميين، موجهاً حديثه إلى واشنطن في إشارة لمساندتها لمقاتلي الاتحاد الديمقراطي الكردي في مواجهة تنظيم داعش "هل أنتم إلى جانبنا أم إلى جانب منظمة الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني الإرهابية؟".

وتعتبر تركيا الاتحاد الديمقراطي الكردي منظمة إرهابية، مشيرة إلى علاقته بحزب العمال الكردستاني، الذي يشن حملة منذ ثلاثة عقود للمطالبة بحكم ذاتي للأكراد في جنوب شرقي البلاد.