تعديل حكومي إماراتي ثوري: وزيرة للسعادة وأخرى للتسامح

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأربعاء، عبر تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الشيخ محمد بن راشد: "بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد، واعتماد رئيس الدولة حفظه الله.. نعلن بحمد الله عن التشكيل الوزاري الجديد.

وهذه القائمة بالوزراء كما أعلنها الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الشخصي:

- لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح

- نجلاء محمد العور وزيرة تنمية المجتمع

- د.ثاني الزيودي وزير للتغير المناخي والبيئة

- محمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع

- جميلة سالم المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام

- د.أحمد بالهول وزير دولة لشؤون التعليم العالي

- عهود الرومي وزيرة دولة للسعادة

- نورة الكعبي وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني

- شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب

كما أعلن أنه أصبح لوزارة التربية والتعليم 3 وزراء، ومؤسسة تدير مدارسها، ومجلس أعلى للتعليم يشرف عليها، ونتابعها من مجلس الوزراء.

لتشكيل الجديد هو مرحلة جديدة عنوانها المستقبل والشباب والسعادة، وتطوير التعليم، والتعامل مع التغير المناخي لحماية بيئتنا.

وكان الشيخ محمد بن راشد قد أعلن - على هامش القمة العالمية للحكومات التي تنعقد حالياً في دبي - عن تغييرات هيكلية كبرى في الحكومة الاتحادية.

وشملت هذه التغييرات، التي أعلنها الشيخ محمد بن راشد، وأقرها رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، خفض عدد الوزارات عبر ضمها وتغيير مسمياتها، كما تعتزم الحكومة إسناد معظم خدماتها للقطاع الخاص.

كما تشمل التغييرات استحداث منصبي وزير للسعادة ووزير للتسامح، إضافة لإنشاء مجلسين، أحدهما لعلماء الإمارات وآخر لشباب الإمارات. وستتولى مهمة إدارة مجلس الشباب شابة إماراتية لا يتعدى عمرها الـ22 عاماً.

أما مهمة وزير الدولة للسعادة فهي مواءمة كافة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع.