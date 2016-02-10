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انتحاري يقتل عشرات المشردين في نيجيريا

المصدر: مايدوجوري (نيجيريا) – رويترز
تفجيرات متكررة في نيجيريا معقل بوكوحرام - أرشيفية
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قال مسؤول عسكري وآخر يعمل في الطوارئ الأربعاء إن أكثر من 60 شخصاً قتلوا في هجوم انتحاري مزدوج على مخيم في شمال نيجيريا يؤوي مشردين من الحملة المسلحة التي تشنها جماعة بوكو حرام المتشددة.

وأضاف المسؤولان أن الهجوم وقع على بعد نحو 85 كيلومتراً خارج عاصمة ولاية بورنو معقل تمرد الجماعة المستمر منذ سبع سنوات. وقع الهجوم أمس الثلاثاء لكن انقطاع خطوط الهاتف حال دون وصول المعلومات وإعلانها مبكراً.

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