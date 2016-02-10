تركيا تستدعي السفير الأميركي بسبب أكراد سوريا

قال مسؤول بوزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، إن بلاده استدعت السفير الأميركي للتعبير عن استيائها بعدما أدلى المتحدث باسم الخارجية الأميركية بتصريحات لم يعتبر فيها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا منظمة إرهابية.

وازداد التوتر بين البلدين الحليفين بسبب الحزب الذي تدعمه واشنطن في قتاله ضد تنظيم داعش في سوريا.

وتعتبر أنقرة الحزب شقيقاً لحزب العمال الكردستاني الذي تخوض ضده قتالاً شرساً في جنوب شرق البلاد منذ انهار وقف إطلاق النار في يوليو الماضي.

وتتفق تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في اعتبار حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

وكان جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قال، الاثنين، عند سؤاله عن الاختلاف في الرأي بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي "كما تعلمون.. نحن لا نعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي منظمة إرهابية".

وأكد كيربي، الثلاثاء، أن سفير الولايات المتحدة لدى تركيا جون باس اجتمع مع مسؤولين أتراك كبار، لكنه أحجم عن الحديث عما تمت مناقشته. وقال المتحدث أيضاً إن الولايات المتحدة لم تغير وجهة نظرها بشأن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.

وتخشى تركيا أن يسهم التقدم الذي تحققه وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من حزب الاتحاد الديمقراطي على الجانب السوري من الحدود بين البلدين الممتدة لمسافة 900 كيلومتر في تأجيج النزعة الانفصالية بين الأكراد الأتراك.

وتشن الحكومة التركية حملة عنيفة على مسلحي حزب العمال الكردستاني في جنوب شرق البلاد، أودت بحياة المئات من مسلحي الحزب وقوات الأمن والمدنيين.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لمح في وقت سابق إلى أن بلاده قد تشن عمليات عسكرية في سوريا لوقف تقدم وحدات حماية الشعب.