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فابيوس يعلن مغادرته الحكومة الفرنسية

المصدر: باريس – فرانس برس
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أعلن وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، اليوم الأربعاء، مغادرته الحكومة. ورد على الصحافيين الذين سألوه لدى خروجه من مجلس الوزراء الأسبوعي إن كان هذا آخر مجلس وزراء يحضره، اكتفى فابيوس بالرد: "نعم".

ومن المتوقع أن تؤدي استقالة فابيوس لتعديل حكومي أكبر، ومن المرجح الإعلان عن ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبعد إعلان فابيوس، سارعت الرئاسة الفرنسية لإصدار بيان أعلنت فيه نية الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند تعيين فابيوس رئيساً للمجلس الدستوري، وستقوم لجنتان مختصتان في مجلسَيْ النواب والشيوخ بالقيام بالخطوات المطلوبة قانونياً ليصبح التعيين نافذاً.

كلمات دالّة

#فرنسا, #باريس, #الحكومة الفرنسية, #فابيوس, #هولاند

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